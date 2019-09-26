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Türkiye'den 19 bin Etiyopyalı öğrenciye kırtasiye yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

Türk Büyükelçiliği ve Yapı Merkezi şirketi, başkent Addis Ababa'da başlatılan ücretsiz eğitim seferberliğine katkıda bulundu

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da öğrencilerin okul ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması için başlatılan kampanya kapsamında 19 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği ve Etiyopya'da demir yolu projesini tamamlamak üzere olan Türk şirketi Yapı Merkezi ortaklığında Addis Ababa'da 19 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırıldı.

Addis Ababa Şehir Yönetiminin bu yıl tüm şehirdeki öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak için başlattığı ücretsiz kırtasiye, kitap, gıda ve üniforma kampanyası ülkede ilk olma özelliği taşıyor.

Yardımların bir kısmının ulaştırıldığı Bole İlkokulundaki dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, şehirde başlatılan kampanyayı öğrenir öğrenmez hareket geçtiklerini ve Yapı Merkezi'nin projeye katkıda bulunmayı kabul ettiğini belirtti.

Addis Ababa Şehir Yönetiminin verilen destekten büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Alp, "Biz de her zaman yanlarında olacağımızı söyledik." dedi.

- "Yaşadığımız topluma katkımız olsun istiyoruz"

Yapı Merkezi Etiyopya Ülke Müdürü Murat Öcal, 19 bin öğrenciye öğrenim hayatlarında yardımcı olacak şekilde malzeme yardımı yapıldığını ve şehrin Bole ilçesindeki tüm okullara bu desteğin ulaştırılacağını ifade etti.

Öcal, "Şirket olarak ülkenin ilerlemesi için büyük bir demir yolu inşa etmekteyiz, yaklaşık 400 kilometre. Projemizin yüzde 92'si tamamlandı ve yakında sonlanacak. Yaşadığımız topluma bir katkımız olsun istiyoruz." diye konuştu.

Addis Ababa Şehir Yönetimi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Abraham Asrat da şehirde başlatılan projeyi büyükelçilikler ve bağışçı gruplarla birlikte yürüttüklerini söyleyerek, Türkiye'nin yaptığı katkının kayda değer olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Addis Ababa eğitim Etiyopya Yapı Merkezi

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