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Türkiye’den 2 film Kudüs'ün Elia Kısa Film Festivali’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 03:15 | Son Güncelleme

Türkiye’den 2 film Kudüs'ün Elia Kısa Film Festivali’nde

KUDÜS (AA) – Türkiye’den 2 filmin de aralarında bulunduğu 17 ülkeden 60 kısa filmle başlayan ve işgal altındaki Doğu Kudüs’ün en önemli kültür-sanat faaliyetlerinden birisi sayılan “Elia Kısa Film Festivali”ne, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde devam edildi.

Merkezde gösterimi yapılan filmler arasında Türkiye’den yönetmenliğini Abdullah Şahin'in yaptığı “Krampon” ile Merve Çirişoğlu'nun yönettiği “The Box” filmleri de yer aldı.

Bağımsız Filistin inisiyatifi olan “Sinemamız Var” tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Elia Kısa Film Festivali çerçevesindeki etkinliğe “Krampon” filminin yönetmeni Şahin de katıldı. Yönetmen Şahin, film gösteriminin ardından Kudüslü sinemaseverlerle kısa bir söyleşi de gerçekleştirdi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Henüz ikinci yılında olan bir sinema festivali için 17 ülkeden 60 filmin gösteriminin yapılması büyük başarı. Biz de Kudüs'ün kültür hayatındaki bu mutlu tablonun bir parçası olduk.” dedi.

Bazen sempozyumların veya hacimli kitapların ifade edemediği bir olguyu 10 dakikalık kısa bir filmin daha iyi anlatabildiğine dikkati çeken Ermumcu, “Bu bağlamda en fazla ihtiyaç duyduğumuz birlikte yaşama kültürü ve fedakarlık kavramları etrafında mesajı güçlü bir kısa film ile katılım gösterdiğimiz bu festivale yönetmen Abdullah Şahin de İstanbul'dan katıldı.” ifadelerini kullandı.

Ermumcu, Kudüs’ün kültürel ve entelektüel hayatının önemine işaret ederek, “Kudüs'te günübirlik siyasi meselelerin yanı sıra gündemimizi asıl olarak meşgul etmesi gereken önemli ve büyük soruların sorulabildiği ve konuşulabildiği faaliyetlerin olması entelektüel bir kazanım.” diye konuştu.

Dün akşam 5 kısa filmin gösterildiği Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “Elia Kısa Film Festivali” çerçevesinde, pazar günü de 5 ayrı film daha izleyicinin beğenisine sunulacak.

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