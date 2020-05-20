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Türkiye’den 800’den Fazla Ürüne İlave Gümrük Vergisi

20.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

Türkiye, 800’den fazla ithal ürüne yüzde 30’a varan ilave gümrük vergileri getirdi. Bunlar arasında iş ve tarım makineleri de var. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı

Türkiye’den 800’den Fazla Ürüne İlave Gümrük Vergisi

Türkiye, 800’den fazla ithal ürüne yüzde 30’a varan ilave gümrük vergileri getirdi. Bunlar arasında iş ve tarım makineleri de var. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cari işlem açığındaki artışı yavaşlatması beklenen ilave gümrük vergilerinin oranının 1 Ekim’e kadar 10 puan azaltılabileceği belirtildi. İlave vergiler, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelere uygulanmayacak.

Ek gümrük vergileri, inşaat sektöründe kullanılan ürünlere, demir-çelik ürünlerine, otomobil yedek parçalarına ve televizyon imalatında kullanılan bazı parçaların da aralarında olduğu geniş bir yelpazeye uygulanacak.

Ankara, geçen hafta da aralarında bulaşık makinesi, buzdolabı, mücevher, müzik enstrümanları ve temizlik ürünlerinin bulunduğu bir dizi ürüne ek gümrük vergisi getirmişti. Bu ürünlere getirilen vergilerin Eylül ayına kadar yüzde 30, daha sonra ise yüzde 25 olarak uygulanacağı açıklanmıştı.

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