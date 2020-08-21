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Türkiye'den AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz Açıklamasına Sert Tepki

21.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Türkiye, Avrupa Birliği Konseyi’nin Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi

Türkiye'den AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz Açıklamasına Sert Tepki

Türkiye, Avrupa Birliği Konseyi’nin Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Konseyi’nin iki ülkenin yönlendirme ve şantajlarına esir olduğunu söyledi.

Basın brifingi sırasında konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Aksoy “Avrupa Birliği Konseyi’nin 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen video konferansı sonucunda yayımlanan açıklama, Konsey’in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır” dedi.

Aksoy, Doğu Akdeniz’de tansiyonu ve gerginliği tırmandıran tarafın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olduğunu söyledi. Türkiye’nin konunun başından bu yana diyalogtan yanan olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB’nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY’ye yapılması gerekir. Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

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