Türkiye’den ABD Büyükelçisine "soykırım" tepkisi

Açıklamada, Satterfield'e Türkiye'nin "güçlü tepkisinin" iletildiği aktarılırken, "Tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir" denildi. Açıklamada, ABD Başkanı Biden tarafından yapılan açıklamanın "uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu" belirtilirken, "Türk halkını derinden incittiği" ve Türk-Amerikan ilişkilerinde "onarılması zor bir yara açtığının" ifade edildiği aktarıldı.

Biden'dan görev dönemimin ilk 24 Nisanı'nda "soykırım" ifadesi

Biden 24 Nisan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Her yıl bu günde, Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor ve bu tür zulümlerin bir kez daha tekrarlanmaması için yeniden taahhütte bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

"24 Nisan 1915'te İstanbul'daki Ermeni aydınların ve cemaat liderlerinin Osmanlı makamlarınca tutuklanmasıyla başlayarak, 1,5 milyon Ermeni bir imha kampanyası çerçevesinde tehcir edildi, katledildi ya da ölüme gönderildi" diyen Biden, "Tarihteki bu korkunç olayların hiçbir zaman unutulmaması için Meds Yeghern'in kurbanlarını anıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden'ın açıklamasının ardından twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu açıklamayı reddettiklerini belirtmiş ve "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.