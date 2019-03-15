Türkiye’den ABD Dışişleri Raporuna Sert Tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl ülkelere göre insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği raporun Türkiye ile ilgili asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar içerdiği öne sürüldü. Ankara rapora sert tepki gösterdi.
Raporun Türkiye bölümünde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından insan hakları, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü gibi başlıklarda bazı eleştiriler yer alıyor.
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “ABD’nin bu yılki raporunda da ülkemizin PKK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere azılı terör örgütleriyle olan haklı mücadelesini idrak edemediğini hayal kırıklığı ile görüyoruz” denildi. Raporda “Türkiye’nin yürüttüğü terörle mücadele çabalarının insan hakları ihlali gibi yansıtıldığı” belirtildi. “Bu yaklaşımı reddediyoruz” denildi.
Açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporuna “Teröre destek verenleri ve 15 Temmuz terörist darbe girişiminin arkasında olanları ‘siyasi tutuklu’ olarak niteleyen görüşlere yer veren raporun ne denli tarafgir olduğu açıkça ortadadır” ifadeleriyle tepki gösterildi. “FETÖ elebaşına evsahipliği yapan bir ülkede hazırlanan bu rapor, malum çevrelerin görüşlerine alet olmak suretiyle, ülkemize yönelik 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğu algısını güçlendirmektedir” denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporda Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı da yer almış, raporda Uluslararası Af Örgütü’nün operasyonda sivil can kaybının yaşandığı iddialarına yer verilmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada raporun o bölümüne de tepki gösterildi. “Dünyanın birçok bölgesinde yaptığı operasyonlarda binlerce sivilin ölümüne sebep olanların, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sivillere herhangi bir zarar gelmemesini sağlayarak bölge halkının dahi takdirini kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni sözde sivil ölümlerle itham etmesi kesinlikle kabul edileme” denildi. Raporun objektiflikten uzak olduğu ve siyasi saiklere göre şekillendirildiği savunuldu.
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