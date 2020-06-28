Türkiye’den ABD İnsan Ticareti Raporuna Tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesini arttırdığını teyit etmesine rağmen bir üst kategoriye çıkarılmamasını hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmakta ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzlamaktadır. Buna rağmen, Türkiye, insan ticaretiyle kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Bu çerçevede, taraf olduğu sözleşmeleri ve ilgili kanunları yetişmiş kadrolarıyla uygulamaya, toplumda bu konuda farkındalık yaratmaya, mağdurları etkin bir şekilde tespit etmeye ve korumaya, suçluları adalet önüne çıkarmaya, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam etmektedir" görüşleri aktarıldı.

ABD'ye "PKK-YPG'yi meşru ortak görme" tepkisi

Açıklamada, "Öte yandan rapordaki bulgular PKK/YPG’nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu rapordaki veriler de ABD’nin bu terör örgütünü meşru ortak olarak kabul etmekten vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir. Raporda, terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken, Diyarbakır’da 303 gündür eylem yapan 140 aileye, evlatlarına kavuşan 13 aileye yer verilmemiş olması ise, eğer kasıtlı değilse, büyük bir eksikliktir" denildi. Dolayısıyla Türkiye, ABD'ye bir kez daha "PKK'nın Suriye kolu" olarak kabul ettiği YPG'ye destek verilmemesi çağrısını yineledi.

Raporda, Türkiye'nin çabalarına rağmen statüsünün bir üst kategoriye çıkarılmaması hayal kırıklığı olarak yorumlanarak, "Türkiye, ciddi bir insan hakkı ihlali olan insan ticareti suçunun cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermeye ve uluslararası işbirliğini geliştirmeye kararlıdır" mesajı verildi.

