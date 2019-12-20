HABER

Türkiye'den ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "(ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına ilişkin) ABD Kongresindeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz" - "ABD'li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına ilişkin, "ABD Kongresindeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarıları hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, 2020'de ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunca kabulünün, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilere her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu vurguladı.

Sözcü Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Kongresindeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD'li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir."

F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adasındaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz'deki iş birliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevrelerin girişimlerinin her şeyden önce ABD'nin kendi menfaatlerine zarar verdiğine işaret eden Aksoy, bu girişimlerin, bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğinin zamanla idrak edileceğini kaydetti.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
DMD hastası Ahmet'in tedavisi için 17 bin dolar gerekiyorDMD hastası Ahmet'in tedavisi için 17 bin dolar gerekiyor
Hendek olaylarında zarar gören 4 kilise onarılıyorHendek olaylarında zarar gören 4 kilise onarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Kongresi açıklama Hami Aksoy kınama tahsisatlar yasa tasarıları Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç kazada otomobilin ibresi 150’de takılı kaldı

Korkunç fotoğraflar! İbre 150'de takılı kaldı...

2019'da dünyada ve Türkiye'de neler oldu?

2019'da dünyada ve Türkiye'de neler oldu?

İstanbul-Kıbrıs uçağında olay çıkaran kadının avukatı konuştu

Kıbrıs uçağında olay çıkaran kadının avukatı konuştu

Samsun Müftüsü Çakı’dan ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması: Rükuya eğildiği zaman...

Müftü Çakı’dan ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Kazada eşini, oğlunu, annesini ve babasını kaybetti! 'Tek umudum annemdi'

Büyük acı! 'Tek umudum annemdi'

11 Kasım'dan bu yana 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

110 tanesi ülkelerine gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.