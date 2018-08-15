Türkiye'den ABD ürünlerine ek vergi

Alkol ve motorlu taşıtlarda yüzde 100'ün üzerinde artış var.Türkiye'nin ABD'nin ek gümrük vergisi getirmesine misilleme olarak yürürlüğe koyduğu, ABD ürünlerinin ithalatına yönelik ek mali yükümlülükler Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, bir takım Amerikan ürünlerine yüzde 100'ün üzerinde ek mali yükümlülük getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Haziran ayında yürürlüğe konulan ithalat ek mali yükümlülük uygulamasında oranlar daha da artırıldı.

Buna göre, alkollü içeceklere yüzde 140, yaprak tütün ve tütün döküntülerinin ithalatında yüzde 60 ek mali yükümlülük getirildi.

Binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil motorlu taşıtlar yüzde 120, diğer amaçlarla kullanılan motorlu taşıtlara yüzde 10 ek yükümlülük getirildi.

Karara göre, listede yer alan ürünler içinde ek mali yükümlülük oranı arttırılan kalemlerden biri de güzellik ya da makyaj ürünleri oldu. Bu alanda yüzde 60, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalara da ithalatta yüzde 50 ek mali yükümlülük getirildi.