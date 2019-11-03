HABER

Türkiye'den ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "(ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporu) YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir" - "Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının 'sürgünde bir din adamı' olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporu'na ilişkin, "YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporu'na ilişkin soruya yazılı açıklamayla cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılına Dair Terörizm Raporu'nda Türkiye'nin hem DEAŞ hem PKK terör tehdidine maruz kaldığının belirtildiğine işaret eden Aksoy, raporda Türkiye'nin bu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye ve başta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapıldığını bildirdi.

Aksoy, raporda, ABD tarafından "yabancı terör örgütü" olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de bin 200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğunun teslim edildiğine dikkati çekerek, "YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, rapordaki FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının 'sürgünde bir din adamı' olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir. Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

PARTNERÇirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
Beşiktaş’ta otobüs durağa daldı: 5’i ağır 15 yaralıBeşiktaş’ta otobüs durağa daldı: 5’i ağır 15 yaralı
Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandıElazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın

Korkutan yangın! En çok ziyaret edilen yerlerdendi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.