Türkiye'den ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporu'na ilişkin, "YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporu'na ilişkin soruya yazılı açıklamayla cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılına Dair Terörizm Raporu'nda Türkiye'nin hem DEAŞ hem PKK terör tehdidine maruz kaldığının belirtildiğine işaret eden Aksoy, raporda Türkiye'nin bu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye ve başta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapıldığını bildirdi.

Aksoy, raporda, ABD tarafından "yabancı terör örgütü" olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de bin 200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğunun teslim edildiğine dikkati çekerek, "YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir." ifadelerini kullandı.