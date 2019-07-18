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Türkiye'den ABD'nin 'F-35' kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 02:25 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'yi  F-35 programından çıkarma kararına ilişkin, "ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararına ilişkin, "ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın, S-400 hava savunma sistemini tedariğinden dolayı Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını duyurmasıyla ilgili, "Bu tek taraflı adım, müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır. F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye'nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35'leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO'nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir" denildi.
Açıklamanın devamında, ABD'nin Türkiye'nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması, bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz."

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