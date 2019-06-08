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Türkiye'den ABD'nin F-35 mektubu hakkında açıklama

08.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400’ler konusunda 31 Temmuz’a kadar süre tanıyan ABD'nin gönderdiği mektup konusunda açıklama yayımladı.

Bakanlığa göre ABD mektupta "çözüm beklentisini dile getirdi".Milli Savunma Bakanlığı, S-400’leri almaktan 31 Temmuz’a kadar vazgeçmemesi hâlinde Türkiye'yi F-35 programından çıkaracağını duyuran ABD'nin restiyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "ABD Savunma Bakan Vekili (Patrick) Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup gönderilmiştir. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı Shanahan'ın Akar'a Perşembe günü gönderdiği mektubun içeriğini Cuma günü açıklamıştı. Mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması hâlinde ABD'nin Temmuz ayı sonuna kadar atacağı adımlar belirtilmişti.

Türkiye'nin F-35 programından 31 Temmuz itibarıyla çıkarılmasına kadar uzanan adımlar arasında ABD'de F-35 eğitimi alan Türk pilotların gelecek ay sonunda sınır dışı edilmesi de bulunuyor. İlk adımın ise Belçika'da 12 Haziran'da yapılacak yıllık F-35 CEO'ları toplantısı için Türkiye'ye yapılan davetin geri çekilmesi olacağı bildirildi.

ABD-Türkiye arasındaki S-400 gerginliği

ABD'nin, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle karşı çıktığı S-400'lerin satışı, Ankara ile Washington arasında uzun süredir gerginliğe neden oluyor. Washington, Ankara'nın Rusya'dan S-400 alması hâlinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği, dolayısıyla bu savaş uçaklarını teslim alamayacağı konusunda uyarıda bulunuyordu.

Ancak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk yetkililer S-400'ler konusunda geri adım atılmasının söz konusu olmadığını belirtiyor. Hem Ankara hem de Moskova'dan yapılan açıklamalar, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının en geç Temmuz ayında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Türkiye'nin de yer aldığı F-35 programı kapsamında şu ana kadar Türk makamlarına ABD'de dört savaş uçağı teslim edildi. Söz konusu F-35'leri kullanacak Türk pilotların ABD'deki eğitimi de devam ediyor. Uçakların ABD topraklarından Türkiye'ye götürülmesinin engellenmesi için Amerikan Kongresi'nde de girişimlerde bulunulmuştu.

DW/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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