Türkiye'den ABD'nin ticaret kararına tepki

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkarma kararı almasına ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Söz konusu karar, iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diyen Pekcan, 2018'in 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20 milyar 9 milyon dolarlık ithalatta Türkiye'nin 1 milyar 740 milyon dolar ve yüzde 8,2'lik payla 5'inci tedarikçi ülke konumunda bulunduğuna da dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump Kongre'ye yazdığı mektupta, Türkiye ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkartarak, bu ülkelerin bazı ürünlerinin ABD'ye gümrüksüz girişine son vermek istediğini belirtti.