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Türkiye'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları durdurması) Bu karar, Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir" - "Bu şartlar altında, UNRWA'nın faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi uluslararası toplum açısından bir meşruiyet sınavı ve vicdani görev haline gelmiştir"

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yönelik mali katkısını sonlandırması kararının Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin aldığı karar, beş milyonun üzerindeki Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu karar aynı zamanda Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kurulduğu tarihten bu yana eğitim ve sağlıktan istihdama kadar uzanan geniş bir yelpazede Filistinli mültecilerin en temel ihtiyaçlarının karşılanması işlevini üstlenen UNRWA'nın uluslararası toplumun mazlum halklarla dayanışmasının önemli sembollerinden biri haline geldiği vurgulanan açıklamada, "ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki talihsiz açıklaması büyük hayal kırıklığı yaratmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

UNRWA okullarında 500 binden fazla Filistinli çocuğun eğitim görmekte ve bir milyona yakın Filistinlinin UNRWA'nın acil gıda yardımlarına muhtaç durumda hayatlarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Bu şartlar altında, UNRWA'nın faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi uluslararası toplum açısından bir meşruiyet sınavı ve vicdani görev haline gelmiştir." denildi.

Bu hususların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Üst Düzeyli görüşmeleri marjında 27 Eylül 2018'de New York'ta, Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Japonya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin eş ev sahipliğinde BM Genel Sekreteri ve UNRWA Genel Komiseri'nin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkıyla her alanda tam dayanışma içinde bulunan ve UNRWA'nın Danışma Komisyonu Başkanlığını yürüten Türkiye, UNRWA'ya destek olmak için her türlü gayreti göstermeye kararlılıkla devam edecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti. Nauert, ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini" kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı Filistin mali yardımlar UNRWA

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