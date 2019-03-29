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Türkiye'den ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 21:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Türkiye, birçok ülke gibi Venezuela'da seçimle iş başına gelmiş olan (Nicolas) Maduro hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM'de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" - "Türkiye, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Türkiye ile ilgili ifadelerini esefle karşıladığını bildirdi.

Aksoy, 28 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanlığının "LiveatState" başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Türkiye'ye ilişkin ifadeleri hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams'ın Venezuela ile ilişkisi bağlamında Türkiye hakkında sarf ettiği sözleri esefle karşıladığını belirterek, "Türkiye, birçok ülke gibi Venezuela'da seçimle iş başına gelmiş olan Maduro hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM'de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır." ifadesini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin dış müdahaleler ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir. Türkiye, iş birliği ortağı olarak gördüğü tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Abrams, katıldığı LiveatState programında, Venezuela konusunda Türkiye'den istedikleri iş birliğini göremediklerini, Türkiye'nin Maduro yönetimine destek olarak hem Venezuela'da hem de Latin Amerika'da kendi pozisyonunu zayıflattığını iddia etmişti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "LiveatState" başlıklı sosyal medya ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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