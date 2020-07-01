Türkiye'den ABD'ye Ayasofya Yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz'' dedi.

Aksoy konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı yazılı açıklamasında anayasa ve kanunlarla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlar için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümet tarafından ''sessiz devrim'' niteliğinde adımların atıldığını vurguladı.

Sözcü Aksoy, ''Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız. Ayasofya’nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz'' dedi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy açıklamasına şöyle devam etti:

''Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye’nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye’nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir.''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün bir yazılı açıklama yayınlayarak, Türkiye’ye Ayasofya’nın müze statüsünün korunması çağrısında bulunmuştu. Pompeo, Ayasofya’nın müze statüsünde yapılacak bir değişikliği ‘’tarihi yapının mirasının eksiltilmesi'’ olarak göreceklerini belirtmişti.

