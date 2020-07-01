HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den ABD'ye Ayasofya Yanıtı

Türkiye'den ABD'ye Ayasofya Yanıtı

01.07.2020 22:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz'' dedi.

Türkiye'den ABD'ye Ayasofya Yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz'' dedi.

Aksoy konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı yazılı açıklamasında anayasa ve kanunlarla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlar için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümet tarafından ''sessiz devrim'' niteliğinde adımların atıldığını vurguladı.

Sözcü Aksoy, ''Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız. Ayasofya’nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz'' dedi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy açıklamasına şöyle devam etti:

''Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye’nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye’nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir.''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün bir yazılı açıklama yayınlayarak, Türkiye’ye Ayasofya’nın müze statüsünün korunması çağrısında bulunmuştu. Pompeo, Ayasofya’nın müze statüsünde yapılacak bir değişikliği ‘’tarihi yapının mirasının eksiltilmesi'’ olarak göreceklerini belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
1 Temmuz 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula1 Temmuz 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula
Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

İlk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

İlk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Diğer Haberler
1 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

1 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

1 Temmuz 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Bakan Koca vakaların yüzde 53'ünün İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e yükseldi

Yunan güvenlik güçlerince ölüme terk edilen kaçak göçmenler, kurtarıldı

Ölüme terk edilen kaçak göçmenler, kurtarıldı

1 Temmuz 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

1 Temmuz 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.