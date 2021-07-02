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Türkiye’den ABD’ye 'Çocuk Asker' Tepkisi

02.07.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ''2021 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye’nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır’’ denildi

Türkiye’den ABD’ye 'Çocuk Asker' Tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 İnsan Ticareti raporunda Türkiye’yi çocukların asker olarak kullanılmasına karışan ülkeler arasında göstermesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ‘‘ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir. Buna rağmen, güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye’nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır’’ denildi.

Türkiye’nin insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı gösterdiği belirtilen açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan “İnsan Hakları Eylem Planı”nın bu konudaki kararlılığın açık bir göstergesi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye’ye sorumluluk atfeden iddialar reddedilirken ‘‘Türkiye, çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup, bu konudaki sicili tertemizdir’’ ifadeleri kullanıldı.

‘‘ABD PKK’ya aleni destek veriyor’’

ABD’nin Suriye ve Irak’taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek verdiği belirtilen açıklamada ‘‘ABD’nin, Türkiye’ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir’’ denildi.

Açıklamada Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye’de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ihlal ve ağır suç işlediğinin, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın 21 Haziran 2021 tarihli raporunda da belirtildiği hatırlatıldı ve ‘‘Buna rağmen, raporda bu örgüte atıf yapılmaması da ayrı bir garabettir’’ denildi.

ABD’nin Suriye ile Irak’ın Mahmur ve Sincan bölgeleri dahil birçok yerinde ortaklık yaptığı, eğitim ve silah verdiği, çocukları kaçıran ve ellerine silah veren bu ayrılıkçı terör örgütünün işlediği ağır suçları görmezden geldiği belirtilen açıklamada ‘‘Birçok bölgesel konuda yakın eşgüdüm içinde bulunduğu müttefiki Türkiye’ye ise temelsiz ithamlarda bulunması vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez. Türkiye, taraf olduğu sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 İnsan Ticareti raporunda Türkiye'nin Suriye'de uzun süredir desteklediği bir muhalefet grubuna "somut yardım" sağladığı bildirilmişti. Washington, Sultan Murat tümeni adlı silahlı muhalif grubun çocuk asker yetiştirdiğini söylüyor.

Rapora göre insan hakları grupları ve uluslararası kuruluşlardan gelen belgeler ve kanıtlar, hükümetin Suriye'de çoçukları silah altına alan muhalefet grubuna operasyonel, ekipman ve mali destek sağladığını gösteriyor.

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