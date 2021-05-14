Türkiye'den ABD'ye "Dini Özgürlükler Raporu" Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Dini Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’yle ilgili yer alan değerlendirmelere tepki gösterdi. Bilgiç raporun objektiften uzak bir yaklaşımla kaleme alındığını söyledi.

Bilgiç konuya ilişkin bir soru üzerine yaptığı açıklamada “Türkiye, her zaman farklı dini inançlara sahip bireylerin barış ve uyum içinde yaşadığı bir toplumsal yapıya sahip olmuştur. Ülkemiz tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüklerinin daha ileri taşınması için sözde değil özde adımlar atmaktadır. Nitekim, 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı’nda din ve vicdan özgürlüğünün korunması ile cemaat temsilcileri ve vakıflarının faaliyetlerinin daha fazla güvence altına alınmasına yönelik hedef ve faaliyetlere yer verilmiştir. Ülkemizin tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğünün korunması yönündeki iradesi tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

