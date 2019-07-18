Türkiye'den ABD'ye 'F-35' Yanıtı

F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye’nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35’leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO’nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir.

Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır.

"Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F35 programından çıkarılacağını açıklamıştır.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "bu tek taraflı adımın müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı" belirtilerek, "ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD Türkiye’nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.

ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz."

Beyaz Saray bugün (Çarşamba) yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" demişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Pentagon'da düzenlenen basın brifinginde, Türkiye'nin S-400 alımı yüzünden resmi olarak F-35 programından çıkarılması sürecini başlatıldığı açıklanmıştı.

