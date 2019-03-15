Türkiye'den ABD'ye rapor tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 2018 Türkiye İnsan Hakları Raporu'nun asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler, ön yargılı yorumlar içerdiğini ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğu algısının güçlendirdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin Türkiye'nin vazgeçilmez önceliklerinden olduğu belirtilerek, yalnızca Türk vatandaşları için değil, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın sahip olduğu hakların korunması ve karşılaştıkları insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gösterilen çabaların bunun en büyük kanıt olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl 190'dan fazla ülke için hazırlanarak ABD Kongresine sunulan mutat belgelerden olan ve 13 Mart 2019'da yayımlanan 2018 Türkiye İnsan Hakları Raporu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir." ifadesi kullanıldı.

"ABD'nin bu yılki raporunda da ülkemizin PKK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere azılı terör örgütleriyle olan haklı mücadelesini idrak edemediğini hayal kırıklığı ile görüyoruz." değerlendirilmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: