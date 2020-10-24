Türkiye’den ABD’ye S-400 ve Elçilik Tepkisi

Bugün partisinin Kayseri 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gündeminde de S-400 meselesi vardı. Akar, Türkiye’nin S-400’lere sahip olmasının NATO’dan uzaklaşmak olmadığı mesajını verirken diğer NATO ülkeleri Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya’da da Rus S-300’leri olduğunu hatırlattı.

Milli Savunma Bakanı, ‘‘S-400 uzun menzilli bölge hava füze savunma sistemi 83 milyon halkımızın yani sizlerin, 780 bin kilometrekarelik vatanımızın semalarımızın egemenliği bağımsızlığı ve güvenliği için bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu maksatla tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlı şekilde devam ediyoruz. Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri S Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. S-300 NATO'nun içinde nasıl kullanılıyorsa biz de S-400’ü aynı şekilde kullanacağız’’ dedi.

MSB: ‘‘Türkiye’nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır’’

Milli Savunma Bakanlığı da akşam saatlerinde yayınladığı bir açıklama ile NATO müttefiklerinden S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar Ankara’nın getirdiği alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasını istedi.

Bakanlık Basın Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop ‘‘NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır.

Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir. Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye’nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır’’ dedi.