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Türkiye'den ABD'ye sert yanıt

25.08.2020 23:24 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Erdoğan'ın Hamas liderleriyle görüşmesine verdiği tepkiyi tümden reddettiğini bildirdi.

Türkiye'den ABD'ye sert yanıt

Açıklamada, "ABD'nin terör örgütlerine evsahipliği yaptığı" ifade edildi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas liderleriyle görüşmesine yönelik tepkisini tümden reddettiğini bildirdi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasınının haddini aştığı ve külliyen reddedildiği belirtilirken bu tavrın bölgede barışa yönelik bir katkı sağlamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen ve bölgenin önemli bir realitesini teşkil eden Hamas’ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır. Kaldı ki, kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık destek veren, FETÖ elebaşına evsahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır" denildi.

"ABD bölgedeki gerçeklerden kendini soyutladı"

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin Filistinliler arası iç uzlaşı çabalarının bir tarafı olan Hamas’ı terör örgütü ilan ettiği, ardından Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington’daki ofisini kapattığı ve böylelikle tüm Filistin Yönetimi ve halkıyla irtibatını keserek, bölgedeki gerçeklerden kendini soyutladığı ifade edildi.

Türk Dışişleri'nin yayınladığı söz konusu açıklamada, "Bu vesileyle ABD Yönetimi’ni, bölgedeki güç ve nüfuzunu münhasıran İsrail’in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmak yerine, dengeli politikalar izleyerek İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet temelinde samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus gün içinde Hamas yöneticilerinin Türkiye'deki temasları ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu terörist örgüt ile temaslarda bulunması, sadece Türkiye'nin uluslararası toplumda yalnızlaşmasına yol açar, Filistin halkının çıkarlarına zarar verir ve Gazze'den yapılan terör saldırılarının önlenmesi için gösterilen küresel çabaları baltalar" ifadesini kullanmıştı.

Reuters,dpa / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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