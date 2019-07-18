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Türkiye’den ABD’ye tepki telefonu

18.07.2019 19:28 | Son Güncelleme

F-35 projesinden çıkartılan Türkiye, bu kararın yol açtığı rahatsızlık ve tepkinin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından ABD Başkanı Trump’ın güvenlik danışmanı Bolton’a iletildiğini açıkladı.

Türkiye’den ABD’ye tepki telefonu

Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle F-35 projesinden çıkartılan Türkiye, bu kararın yol açtığı rahatsızlık ve tepkinin ABD yönetimine iletildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin Türkiye'yi ortak üretici olduğu F-35 programından askıya alması kararından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiştir. İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir” denildi.

İki ülke ilişkilerinin "tek taraflı dayatmalarla sağlıklı bir şekilde ilerleyemeyeceği” ifade edilen açıklamada, Kalın ve Bolton'un ayrıca iki ülke ticari ilişkileri, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge, Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilmesi, Libya'daki son gelişmeler ve Trump'ın Türkiye ziyaretinin "muhtemel tarihlerinin” ele alındığı kaydedildi.

"Tek taraflı alınabilecek karar değil”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de ABD'nin Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması kararını hakkında Twitter'da açıklama yaptı. "F-35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir” diyen Demir, Türkiye'nin bu konuda haklarının "mahfuz” olduğunu kaydetti.

Türk tarafının üzerine düşen her türlü yükümlülüğü eksiksiz olarak yerine getirdiğini aktaran Demir, Türkiye'nin imalat sürecinden dışlanması halinde bunu program ortakları için uçak başına 7-8 milyondan 10 milyon dolara varan ilave maliyet anlamına geliceğini söyledi; "Türk şirketlerine şimdiye kadar olumsuz bir durum ulaşmamıştır, aksine siparişlerine devam etmektedirler” diye konuştu.

DW / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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