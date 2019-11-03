Türkiye'den ABD'ye 'Terörizm Raporu' tepkisi: YPG'nin zikredilmemesi hukukla bağdaşmayan tutumları örtme gayreti

Türkiye, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Cuma günü yayımladığı "2018 Yılı Terörizm Raporu" nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Pazar günü yaptığı açıklamada, raporda YPG'nin ismen zikredilmediğine, bunun yerine "PKK'nın Suriye'deki uzantıları" ifadesinin kullanıldığına dikkat çekti.

Hami Aksoy, "Bu, terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir" dedi.

Aksoy oysa PKK'nın raporda ABD tarafından "Yabancı Terör Örgütü" olarak listelendiğini; "PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğunun" ise teslim edildiğini söyledi.

'Sürgünde bir din adamı ifadesine' tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, raporda Fethullah Gülen'den "sürgünde bir din adamı" olarak bahsedilmesine de tepki gösterdi.

Hami Aksoy, "Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının 'sürgünde bir din adamı' olarak olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir" diye konuştu.