Türkiye’den ABD’ye Yeni Misillemede iPhone Yer Almadı

Türkiye, Amerika'dan ithal ettiği bazı ürünlere daha önce getirdiği mali yükümlülüklerle %100 artışa gitti.

ABD’nin 23 Mart'tan itibaren tüm ülkelerden yaptığı demir-çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına %10 ilave gümrük vergisi uygulama başlatması üzerine bu ülkeyle yaptığı dış ticarette açık verenin kendisi olduğunu söyleyerek muafiyet isteyen Türkiye, mütekabiliyet esası uyarınca 11 Haziran’da Bakanlar Kurulu kararıyla 22 kalem çeşitli oranlarda artışa gidilmişti.

Fuat Oktay: ‘ABD yönetiminin bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi uygulanıyor’

Türkiye’nin yeni misilleme kararıyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı Dünya’yı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam” dedi.