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Türkiye’den ABD’ye Yeni Misillemede iPhone Yer Almadı

15.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

Türkiye, Amerika'dan ithal ettiği bazı ürünlere daha önce getirdiği mali yükümlülüklerle %100 artışa gitti. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla ABD’den ithal edilen 22 kalem ithal ürünün yeni vergi oranları yenilenmiş oldu

Türkiye’den ABD’ye Yeni Misillemede iPhone Yer Almadı

Türkiye, Amerika'dan ithal ettiği bazı ürünlere daha önce getirdiği mali yükümlülüklerle %100 artışa gitti.

ABD’nin 23 Mart'tan itibaren tüm ülkelerden yaptığı demir-çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına %10 ilave gümrük vergisi uygulama başlatması üzerine bu ülkeyle yaptığı dış ticarette açık verenin kendisi olduğunu söyleyerek muafiyet isteyen Türkiye, mütekabiliyet esası uyarınca 11 Haziran’da Bakanlar Kurulu kararıyla 22 kalem çeşitli oranlarda artışa gidilmişti.

Fuat Oktay: ‘ABD yönetiminin bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi uygulanıyor’

Türkiye’nin yeni misilleme kararıyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı Dünya’yı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam” dedi.

ABD’den ithal edilen otomobilin vergisi %120’ye çıktı

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla ABD’den ithal edilen 22 kalem ithal ürünün yeni vergi oranları yenilenmiş oldu.

Buna göre; Ceviz ve badem gibi sert kabuklu meyvelere %20, pirince %50, viski benzeri alkollü içeceklere %140, yaprak tütün ve tütün döküntülerine %60, taş kömürü ile taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlara %13,7, güzellik veya makyaj ürünlerine %60, odun ve kütüğe %10, sıvanmamış kağıt ile kartonlara %10, tabaka edilmemiş birincil elyaf kağıt ve kartonlara %20, sıvanmış/boyanmış/kaplanmış kağıtlara %50, PVC’ye %50, santifüj pompalara %20, binek otomobillere ise %120 vergi uygulanacak.

Trump geçtiğimiz hafta tweet atarak Türkiye’den yapılan çelik ve alüminyum ithalatında %100 artışa gitmişti

Türkiye bu yeni misilleme kararını ABD Başkanı Donalp Trump’ın Türkiye’den ithal edilen demir ve çeliğe %100 artış getirmesi üzerine aldı.

Trump, geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın piyasalara güvence vermek için yaptığı toplantı sırasında bir tweet atarak “Türk lirası dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye’ye ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil” artış kararını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısı yaptığı elektronik ürünler misilleme listesinde yer almadı

Ancak Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararda ABD’den ithal edilen elektronik ürünler yer almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara’da yaptığı konuşmada “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız” diyerek boykot çağrısı yapmıştı.

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