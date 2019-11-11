Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik uygulamayı planladığı kısıtlayıcı tedbirler için kabul ettiği çerçeve belgesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını, "Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen" korumaktan vazgeçmeyeceğinin daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulandığı anımsatıldı.

Açıklamada, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin bugünkü toplantısında bu konuda aldığı kararların, Konseyin 15 Temmuz ve 14 Ekim'deki toplantılarının ardından Türkiye'nin verdiği mesajların hiçbirinin yerine ulaşmadığını gösterdiği kaydedildi.

Türkiye ve KKTC'nin, 2004’ten bu yana Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, istikrar unsuru haline gelebilmesi için iyi niyetli bir çaba gösterdiği ve tüm yapıcı ve olumlu girişimleri üstlenen taraf olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: