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Türkiye'den AB'ye geçen sığınmacı sayısında rekor artış

06.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gelen sığınmacı sayısı yılın ilk dokuz ayında yüzde 23 arttı.

Gelenlerin çoğunun Afgan, Suriyeli ve Iraklı olduğu belirtildi.Avrupa Birliği (AB) sığınmacı sayıları ile ilgili bir "Durum Raporu" yayınladı. Welt Am Sonntag gazetesinde yer alan rapora göre bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında Türkiye'den 46 bin 546 sığınmacı Avrupa Birliği'ne geldi. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 23 artışa tekabül ediyor.

Gelen sığınmacıların daha çok Afganistan, Suriye ve Iraklı olduğu ve daha önce İran'da bulunan Afganların artan oranda AB ülkelerine geçiş yaptığı belirtildi.

Raporda ayrıca, sadece 23-29 Eylül haftasında 3 bin 710 sığınmacının Türkiye üzerinden Yunanistan'a giriş yaptığı belirtilirken, söz konusu rakamın 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana bir rekor olduğu kaydedildi.

Yunanistan'a sığınmacı akını

AB Komisyonu raporunda, Yunanistan Göç Bakanlığı'nın "yıl sonuna kadar 25 bin sığınmacının daha gelmesini bekledikleri" yönündeki tahminine de yer verdi.

Diğer yandan raporda Yunanistan'a sığınmacı akını olduğu halde aynı dönemde Türkiye'ye sadece 102 sığınmacının mutabakat kapsamında geri gönderilmesi eleştirildi. Raporda "Bu AB-Türkiye mutabakatının yürürülüğe girmesinden bu yana kaydedilen en düşük rakam" denilerek geri gönderme işlemlerinin yavaşlığının kritik düzeyde olduğu aktarıldı.

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan Geri Kabul Anlaşması, kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede AB, Türkiye'den 72 bin kadar sığınmacıyı kabul edeceğini taahhüt etmişti. Avrupa Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli Türkiye'ye geri gönderildi.

kna / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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