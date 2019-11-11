Türkiye’den AB’ye: Mesajlarımız yerine ulaşmamış

Açıklamada "Faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek" denildi.Türkiye, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar öngören çerçeve belgeyi onaylamasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile KKTC‘nin hak ve çıkarlarını, Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçmeyeceğinin defalarca vurgulandığı" belirtilerek, Pazartesi günü alınan kararın, Türkiye'nin verdiği mesajların hiçbirinin yerine ulaşmadığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "AB tarafından, hükümsüz ve geçersiz bir yönetime uluslararası hukuk hiçe sayılarak verilen karşılıksız ve anlaşılamaz destek ile Doğu Akdeniz’de önemli bir iş birliği fırsatının rehin alınması gerçekten ibret vericidir" denilerek AB'nin Kıbrıs sorununun çözülmesine katkıda bulunabilecek tarafsız bir aktör olma vasfını çok uzun süre önce yitirdiği ifade edildi.