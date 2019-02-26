Türkiye’den AB’ye Sissi Eleştirisi

Türkiye, dokuz kişinin idam edilmesinden yalnızca günler sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sissi ev sahipliğinde bir zirveye katıldıkları gerekçesiyle AB liderlerini eleştirdi.

Giresun’da düzenlediği bir mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AB üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde başa geldikten bu yana 42 insani idam eden, gecen hafta da dokuz genci idam eden Sissi’nin davetine katılan bu AB üyesi ülkelerde demokrasiden bashedebilir misiniz? Hak ve özgürlüklerden, insan haklarından bahsedebilir misiniz? Bunları anlamak mümkün değil. AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun ifadesidir” dedi.

Mısır’ı eleştiren bir diğer isim de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ydu. Çavuşoğlu, “Malesef bugün Avrupa ikiyüzlülükte ve çifte standarta artık en üst noktaya çıkmıştır. Bir taraftan Türkiye’de idam cezasi gelirse şunu yaparız, bunu yaparız diye tehditvari konuşuyorlardı, ama bu genç fidanların, dokuz insanın infaz edildiği günlerde tüm AB liderlerinin Sissi’ye destek vermesi ve onunla aynı yerde olması tam da bizim söylediğimizin bir fotoğrafıdır, bu bir çifte standarttır, iki yüzlülüktür” dedi.