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Türkiye’den AB’ye Üyelik İçin “Siyasi İrade Var” Mesajı

12.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Türkiye’den AB’ye Üyelik İçin “Siyasi İrade Var” Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri konusunda “siyasi irade sahibi olduğu” ve Brüksel'den olumlu adım beklendiği mesajını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü açıklamalarıyla, Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerine ilişkin “Ankara’da siyasi irade mevcut” mesajını vererek, Brüksel’den olumlu adım beklentisi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün öğleden sonra Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri Ankara’da temsil eden büyükelçilere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda hitap etti. Çavuşoğlu ise sabah AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte AB büyükelçileriyle bir araya geldi. Bu toplantılarda Dışişleri Bakanlığı mensuplarının yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı. Hem Erdoğan hem de Çavuşoğlu, açıklamalarıyla, AKP iktidarı olarak AB’ye üyelik konusunda siyasi irade göstermeye hazır oldukları yönünde mesajlar verdi.

Erdoğan, AB büyükelçilerine hitap ettiği canlı yayımlanan konuşmasında, “Portekiz'in AB dönem başkanlığında olumlu başlıklarda olumlu gelişme sağlanmasını bekliyoruz. Nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik. Türkiye AB ailesinde hakettiği yeri almalı. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin üyeliğe alınmasıyla giderilecektir. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır” mesajını verdi.

Erdoğan, konuk büyükelçilere, “Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek vermenizi bekliyoruz” çağrısını da ifade etti.

Sabah basına kapalı yapılan toplantının başında kısa bir sunuş konuşmasıyla Türkiye

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