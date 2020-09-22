Türkiye'den AB'ye yaptırım tepkisi

AB Dış İlişkiler Konseyi'nin dün Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda bir Türk denizcilik şirketine yaptırım kararı almasına Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk denizcilik şirketinin Libya bağlamında yaptırım listesine alınmasının "Türkiye nazarında hiçbir değerinin bulunmadığı" belirtilerek AB, Libya'daki anlaşmazlıkta çifte standart uygulamakla suçlandı.

BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla AB'nin oluşturduğu ve Doğu Akdeniz'de görev yapan İrini misyonuna da sert eleştirilerde bulunulan açıklamada, "AB'nin İrini Operasyonu korsan Hafter'i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya hükümetini ise cezalandırmaktadır. Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar ambargo ihlali olarak nitelenirken BAE başta olmak üzere darbeci Hafter'e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

AB, Mart ayında başlattığı İrini misyonuyla, Libya'ya silah ambargosunu özellikle deniz yolundan denetliyor. Türkiye daha önce de İrini'yi, Hafter birliklerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan silah sevkiyatını görmezden gelmekle suçlamıştı. Türkiye Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken BAE, Mısır ve Rusya, ülkenin doğu ve güneyinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter'e destek veriyor.