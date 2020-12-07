Türkiye’den AB’ye ‘‘Yaptırımlara Boyun Eğmeyiz’’ Mesajı

Bu hafta 10-11 Aralık’ta Brüksel’de toplanacak Avrupa Birliği Zirvesi öncesi, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Doğu Akdeniz’de başta Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa’yla anlaşmazlık yaşayan Türkiye’ye yönelik muhtemel yaptırımları görüşmek üzere bugün toplandılar. Türkiye, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalarla, yaptırım hazırlığındaki Avrupa Birliği’ne Doğu Akdeniz’de çözüm yolunun müzakere ve diyalogdan geçtiğini hatırlattı. Erdoğan: ‘‘AB, stratejik körlükten kurtulmalı, Yunanistan ve Rum Yönetimi tarafından koçbaşı gibi kullanılmamalı’’ Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi’nin Doğu Akdeniz Çalıştayı’na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunların Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan kaynaklandığını söylerken birkaç aydır sert sözlerle eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilgili bu kez herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Erdoğan “Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere, bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur. Türkiye, 2003 yılından bugüne Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza ediyor. AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz’in bir ‘koçbaşı’ gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında, Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır” dedi.

Erdoğan: ‘‘Kimsenin hakkını gasp etme peşinde değiliz, tehdit ve şantajlara boyun eğmeyiz’’ Türkiye’nin Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerin ve Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı bir Doğu Akdeniz konferansı düzenlenmesi önerisinin halen masada durduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Ankara’nın uzattığı elin havada bırakılmamasını istedi. Erdoğan “Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz, biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, işbirliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.