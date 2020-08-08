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Türkiye’den AB’ye yasa dışı geçişler azalıyor

08.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne yasa dışı geçiş yapanların sayısı, geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldı.

Türkiye’den AB’ye yasa dışı geçişler azalıyor

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne (AB) yasa dışı şekilde geçenlerin sayısında büyük düşüş olduğu bildirildi. Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesinin, AB Komisyonu'nun ilgili raporuna dayandırdığı haberine göre, 2020 yılının ilk altı ayında Türkiye'den, AB'ye yasal izni olmadan geçen kişi sayısı 10 bin 257 oldu. Bu sayı, 2019'un aynı döneminde 19 bin 812 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya artık ilk tercih değil

Avrupa Komisyonu'nun raporunda dikkat çeken bir diğer nokta da iltica etmek isteyen göçmenlerin en çok tercih ettiği ülkenin artık Almanya olmaması. Rapora göre senenin ilk yarısında İspanya'ya 45 bin 736 iltica başvurusunda bulunuldu. İkinci sıradaki Almanya'ya 41 bin 158, Fransa'ya ise 36 bin 817 resmi başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından, geçtiğimiz şubat ayında Yunanistan sınırının Avrupa'ya gitmek isteyenler için açıldığını duyurmuş, bunun üzerine sınır kapısına binlerce kişi akın etmişti. Sığınmacılar ve göçmenler, bölgede günlerce devam eden Yunanistan'a geçme teşebbüsleri esnasında yer yer Yunan emniyet birimlerinin sert müdahalesine maruz kalmıştı. AB ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması, Türkiye'ye, AB'ye yasa dışı geçişleri durdurma yükümlülüğü getiriyor.

AFP / ET,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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