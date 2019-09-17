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Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Afganistan’daki demokratik süreci hedef alan sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" - "Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz"

Türkiye, Afganistan’ın Charikar şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı kınayarak, Afgan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin seçim mitingine yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Afganistan’daki demokratik süreci hedef alan söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin bugün katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.

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