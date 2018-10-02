Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde seçim mitinginde düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nangarhar vilayetinde seçim mitingini hedef alan terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.
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