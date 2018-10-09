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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Helmand vilayetindeki bir seçim ofisine düzenlenen intihar saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan’ın Helmand vilayetindeki bir seçim ofisine yönelik terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir milletvekili adayının seçim ofisine düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırının gerçekleştiği yerde, gelecek hafta düzenlenecek parlamento seçimleri için kampanya düzenleniyordu.

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