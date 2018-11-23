HABER

Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Khost vilayetinde meydana gelen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın Khost vilayetindeki terör saldırısını kınayarak, Afgan halkına taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Khost vilayetinin Mandozai ilçesinde yer alan Ulusal Ordu karargâhındaki camide bugün cuma namazı sırasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Saldırıda 10 asker hayatını kaybetmiş, 15'i de yaralanmıştı.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Bursa'da 'patates' ve 'soğan' stokçularına baskınBursa'da 'patates' ve 'soğan' stokçularına baskın
Başkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazımBaşkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Dışişleri Bakanlığı Khost terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.