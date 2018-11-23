Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan'ın Khost vilayetindeki terör saldırısını kınayarak, Afgan halkına taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Khost vilayetinin Mandozai ilçesinde yer alan Ulusal Ordu karargâhındaki camide bugün cuma namazı sırasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Saldırıda 10 asker hayatını kaybetmiş, 15'i de yaralanmıştı.

