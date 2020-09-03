Türkiye’den Akdeniz Ülkelerine Ticari İşbirliği Çağrısı

Akdeniz’de hidrokarbon kaynakların aranması tartışmasıyla başlayan gerginlik tırmanırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bölge ülkelerine ticari işbirliğini geliştirme çağrısı yaptı. Pekcan, “Ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri, Brexit ve son olarak da pandemi gibi belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da güçlendirilmesi tüm bölge ülkelerinin ortak yararına olacaktır” dedi. Bakan Pekcan, “Akdeniz’de Birlikteyiz” temasıyla 4 Eylül’de açılacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı öncesinde düzenlenen İzmir İş Günleri’nin “Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirmesi” başlıklı açılış forumunda konuştu. Pekcan, salgın nedeniyle dijital ortamda düzenlenen forumda Akdeniz ve çevresinin yüzyıllar boyunca gerek üretim potansiyeli gerekse ticaretin seyrindeki stratejik konumu itibariyle dünya ekonomisinin ağırlık merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Pekcan, “Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11'lik kısmını barındıran Akdeniz havzası, 20,4 trilyonluk dolarlık toplam hasılasıyla dünya ekonomisinin yüzde 23'üne, dünya ticaretinin ise yüzde 35'ine ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde küresel mal ticaretinin yüzde 80'inden fazlası denizyolu taşımacılığı ile sağlanıyor. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 25'i de Akdeniz üzerinden gerçekleşmekte” dedi. “Bölgedeki ticari entegrasyon geliştirilmeli” Akdeniz’de 87 liman olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı, bu limanların taşıdığı potansiyeli açığa çıkarmak için bölge ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı: “Uluslararası ticari işbirlikleri ile ticaretin kolaylaştırılması yönünde atılacak adımlarla sözkonusu lojistik kapasitenin çok daha ileri seviyelere gelmemesi için herhangi bir sebep yoktur. Akdeniz havzası, Türkiye için hem bu bölgede önemli ticaret partnerlerimizin olması hem de Akdeniz'in ülkemiz için uzak coğrafyalara çıkış kapısı olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır.”

Bölgedeki ticari entegrasyonun daha da geliştirilmesi gerektiğini de belirten Pekcan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi Akdeniz ülkeleriyle Gümrük Birliği ilişkisi içinde olduğunu, diğer birçok Akdeniz ülkesiyle de Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığını hatırlattı. Ticaret Bakanı, henüz Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmamış ülkelerle de en kısa zamanda bu anlaşmaları tamamlamayı temenni ettiklerini söyledi. Türkiye’nin temassız ticaret ve dijital gümrük altyapısı konusundaki deneyimlerini bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu belirten Pekcan, “Yapacağımız ortak çalışmalarla, Akdeniz'in ekonomik açıdan stratejik öneminin daha da artırılabileceğini, Akdeniz'deki bölgesel ticaret ve taşımacılığın tüm ülkelerin refahına katkı sağlayacak şekilde gelişebileceğini değerlendiriyoruz. Pandeminin getirdiği süreçte, yenilikçi işbirliği adımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” diye konuştu. “Ayrı durursak kırılganlıklar büyüyecek” Foruma katılan Fas Sanayi Ticaret Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy de Akdeniz bölgesinde hiçbir ülkenin Corona virüsü krizinden kendini koruyamadığını söyledi. 2020'de ticaret hacminde yüzde 13 ile yüzde 32 arası düşüş beklendiğini ifade eden Elalamy, “Bugüne kadar Akdeniz havzasında hep birbirimize sırtımızı dönerek çalıştık, birbirimizle rekabet ettik, birbirimizin pazar payını çalmaya çalıştık. Ancak pandemide gördük ki hepimizin kırılganlıkları var. Ayrı durursak bu kırılganlıklar büyüyecek” dedi. Faslı bakan, bölgedeki ülkelerin işbirliğini güçlendirmenin daha mantıklı olacağını anladıklarını da sözlerine ekledi.