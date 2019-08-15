Türkiye'den Almanya'da okumaya ilgi artıyor

Alman üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklular arasında Çinliler başı çekerken Türkiye’den de ilgi artıyor.Almanya üniversite eğitimi için tercih edilen ülkeler sıralamasında üstlere doğru tırmanıyor. Hatta eğitimi İngilizce olmayan ülkeler arasında Fransa'yı da geçerek birinci sıraya yükseldi.

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile Alman Üniversite ve Bilim Araştırma Merkezi'nin (DZHW) açıkladığı araştırmaya göre üniversite eğitimi için en çok tercih edilen ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD). ABD'yi sırasıyla Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya ve Fransa izliyor.

Araştırmaya göre Almanya'da 2016'da 252 bin olan yabancı öğrenci sayısı 2017-2018 yılı eğitim döneminde 282 bine yükseldi. Alman üniversitelerindeki yabancı bilim insanlarının sayısının da son on yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor.

Almanya'ya okumaya gelen yabancı uyruklu öğrencilerde Çinliler başı çekiyor. 2018'de 37 bin Çinli öğrenci Alman üniversitelerinde okudu. Çin'in ardından Hindistan, Avusturya, Rusya, İtalya ve Suriye'den gelen öğrenciler de sırasıyla Almanya'yı en çok tercih edenler. Türkiye'den gelen öğrenciler Suriye'nin ardından yedinci sırada yer alıyor.