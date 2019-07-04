HABER

Türkiye'den Almanya'ya 6 ayda 5 bin iltica başvurusu

04.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısı yılın ilk yarısında 2018'e göre artış gösterdi.

Türkiye'den Almanya'ya 6 ayda 5 bin iltica başvurusu

Türkiye en fazla iltica başvurusu yapan beşinci ülke konumunda.Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında Almanya'ya toplam 72 bin 953 iltica başvurusu yapıldı. Türkiye ilk altı ayda en fazla başvuru yapan ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı. En fazla başvuru yapılan ilk dört ülke sırayla Suriye, Irak, Nijerya ve Afganistan oldu.

Bu dönemde Türkiye'den Almanya'ya 4 bin 969 iltica başvurusu yapıldı. 2018 yılının ilk altı ayında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı 4 bin 329 olarak gerçekleşmişti. Aradaki fark yüzde 15'lik bir artışa tekabül ediyor.

Haziran‘da Türkiye üçüncü sırada

Verilere göre Türkiye'den Almanya'ya Nisan ayında 729, Mayıs ayında 989 ve Haziran ayında ise 751 kişi sığınma başvurusu yaptı. Türkiye Haziran ayında en fazla iltica başvurusu yapan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'de 2016 Temmuz'undaki darbe girişiminden bu yana Almanya'ya iltica başvuruları ciddi oranda artış kaydetti. Alman Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (Bamf) verilerine göre 2016'da başvuru sayısı 5 bin 742‘den, 2017'de 8 bin 483‘e, 2018'de ise 10 bin 655'e yükselmişti.

DW,epd/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Akdeniz'de şişme bot battı: 80 sığınmacı kayıpAkdeniz'de şişme bot battı: 80 sığınmacı kayıp
Putin nükleer denizaltı yangınını doğruladıPutin nükleer denizaltı yangınını doğruladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim insanları embriyoya benzer canlı yapılar üretmeyi başardı

Bilim insanları embriyoya benzer canlı yapılar üretmeyi başardı

Vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı

Vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı

Avustralyalı araştırmacılar açıkladı: Hastalık taşımayan koala türlerine rastlandı

Nesli tükenmek üzereydi! Sevindirici haber geldi

Üç bin yıllık büst açık artırmaya çıkarıldı! Tepki yağıyor

Üç bin yıllık büst açık artırmaya çıkarıldı! Tepki yağıyor

Putin faciadaki nükleer iddiasını doğruladı!

Putin faciadaki nükleer iddiasını doğruladı!

Türkiye'den BM ve İsviçre'ye nota

Türkiye'den BM ve İsviçre'ye nota

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.