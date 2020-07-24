Türkiye’den Almanya’ya gelen nitelikli iş gücü arttı

En fazla Mavi Kart verilen ülke Hindistan olurken, Türkiye dördüncü sırada yer aldı.Nitelikli iş gücünü Avrupa Birliği'ne çekebilmek için oluşturulan Mavi Kart uygulamasından yararlanarak Türkiye'den Almanya’ya gelenlerin sayısı 2019'da bir önceki yıla göre artış gösterdi. Türkiye, Almanya’nın Mavi Kart verdiği insanların geldiği ülkeler listesinde dördüncü sırada yer aldı.

Almanya’nın Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) Cuma günü açıkladığı verilerine göre, 2019'da Almanya’nın verdiği toplam 31 bin 220 Mavi Kart’ın bin 669’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verildi. 2018 yılında Türkiye'den Almanya'ya Mavi Kart ile gelenlerin sayısı bin 289 olarak kaydedilmişti.

Artış sadece Mavi Kart alan Türk vatandaşlarının sayısında kaydedilmedi. 2018 yılında Almanya’nın Mavi Kart verdiği Türk vatandaşlarının yüzde 27,5’i kadınken, bu rakam 2019'da yüzde 31'e yükseldi.

Mavi Kartların dörtte biri kadınlara verildi

Almanya’nın 2019 yılında verdiği Mavi Kart sayısı 2018 yılına göre yüzde 14,6’lık bir artış göstererek 27 bin 241'den 31 bin 220'ye yükseldi. 2019'da Mavi Kart ile Almanya'ya gelenlerin takribi dörtte birinin Hindistan vatandaşı olduğu belirtilirken Hindistan’ı sırasıyla Çin, Rusya, Türkiye ve İran takip etti.