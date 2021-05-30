Türkiye’den Almanya’ya Girişlerde Yeşil ve Gri Pasaporta Denetim

Türkiye‘de bazı belediyelerden gri pasaport alarak Almanya’ya gelen yüzlerce kişinin daha sonra Türkiye'ye dönmediklerinin, bazılarının iltica ettiğinin, birçoğunun ise izinin kaybolduğunun ortaya çıkması Almanya’da şaşkınlığa neden oldu. Geçen Nisan ayında önce Alman medyasında çıkan haberlerin ardından, Alman yetkililer konu hakkında hızlı bir soruşturma süreci başlattı. Son olarak Federal Hükümet, "hizmet pasaportu" olarak da bilinen gri ve yeşil pasaportlarla Türkiye’den Almanya’ya girişlerde bundan sonra yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı.

Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeşil ve gri pasaportla vizesiz gelişlerin artık denetleneceği, sınırlarda da ek belge istenileceği" belirtildi. Buna göre, gelenlerden Almanya’ya geliş nedenlerini, ülkede bulundukları sürede yapmayı planladıklarını ve gerekirse davet eden kurumu kanıtlayan ek belgeler istenenecek. Gri pasaport, Türkiye’de devlet adına yurt dışında görev yapacak kişilere veriliyor ve yarı-diplomatik niteliği nedeniyle vizesiz olarak Schengen ülkelerine giriş sağlıyordu. Yeni kararla, bundan sonra Almanya’ya sadece diplomatlarla, üst düzey siyasetçilerin kullandığı "kırmızı pasaport" sahipleri vizesiz ve ek belge istenmeksizin giriş yapabilecek.