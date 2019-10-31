"Türkiye'den Almanya'ya göçenler ekonomik ve sosyal yapıya da katkıda bulundu"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye'den Almanya'ya göçenlerin, ülkenin iş gücünün yanı sıra ekonomik ve sosyal yapısına da katkıda bulunduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu genç ve dinamik neslimiz her geçen gün daha da donanımlı bir şekilde bulunduğu topluma ve buradaki varlığımıza nitelikli katkılar sunarken ana vatan ve ana diliyle de bağını koparmadan iki ülke ilişkilerinde de önemli pay sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre YTB Başkanı Eren, Almanya'ya göçün 58'inci yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eren, Türkiye'den Almanya'ya göçenlerin, ülkenin sadece iş gücüne değil ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapısına da aktif katkı sunduğunu vurguladı.

Başkan Eren, YTB'nin eğitim, kültür ve kapasite geliştirme çalışmaları başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik projelere devam edeceğinin de altını çizdi.

Avrupa ülkelerinin, Avrupa'daki Türk varlığını bir kazanım olarak görmesi gerektiğini vurgulayan Eren, şöyle devam etti: