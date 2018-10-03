Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları arttı

Bu yıl Ocak-Ağustos arasında 3 bin 248 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusu yaptı.Almanya'ya iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı arttı. Rheinische Post gazetesinin Alman hükümetinin Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, Türkiye’den Almanya’ya geçen yıl Ekim (2017) ayında bin 59 ile en yüksek seviyeye ulaşan iltica başvurularının daha sonra azalma kaydettiği belirtildi. Gazeteye göre, daha sonra başvurular yeniden artmaya başladı. Bu yıl Temmuz ayında bin 300, Ağustos'ta ise bin 120 Türk vatandaşı Almanya’ya iltica talebinde bulundu. Bu yıl Ocak ayından Ağustos’a kadar iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı ise 3 bin 248.

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen bu yıl iltica talebinde bulunan 3 bin 249 Türk vatandaşından yaklaşık yarısına koruma statüsü verildiğini, bu durumun "Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğünün enkaz altında olduğunu" gösterdiğini belirtti. Dağdelen, "Bu gelişme ışığında Alman-Türk ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la normalleşmesini dile getirenler, siyasi açıdan sorumsuzca davranmış olacağı gibi Türkiye’deki demokrat muhalefete de ihanet etmiş olur" dedi.

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar arasında koruma statüsü alanların sayısı 2016 Temmuz’undaki darbe girişiminden bu yana arttı. Sevim Dağdelen, Alman hükümetinin Türkiye ile AB müzakerelerini sonlandırılması, Gümrük Birliği’nin genişletilmesine "hayır" demesi ve Türkiye’ye silah ihracatını durdurması gerektiğini belirtti.

KNA / HT, BÖ

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