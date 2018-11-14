Türkiye'den Almanya’ya iltica başvurularında artış sürüyor

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre başvurusu bu yıl karara bağlanan kişilerin üçte biri Almanya'da kalmayı başardı.Türk vatandaşlarının Almanya'da yaptıkları iltica başvurularının sayısı artmaya devam ediyor. Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türklerin sayısı bu yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 286 kişi artarak 9 bin 138'e yükseldi.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Çarşamba günü yayımladığı verilere göre 2018 Ocak-Ekim döneminde Almanya'da iltica hakkı için başvuru yapanların toplam sayısı ise 158 bin 512 olarak kaydedildi. Türk vatandaşları toplam başvurularda altıncı sırada gelirken Suriyeliler 39 bin 324 başvuru ile listenin başında yer aldı. Suriyelileri Irak, Afganistan, Nijerya ve İran vatandaşları takip etti.

2018 Ekim ayı istatistiklerinde ise Türkler toplam iltica başvurularında Suriye, İran ve Irak vatandaşlarının ardından dördüncü sırada yer aldı. Verilere göre Ekim ayında Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) iltica başvurusu yapan toplam 14 bin 800 kişinin bin 206’sını Türkler oluşturuyor. Türk vatandaşlarının Ağustos'ta bin 243 ve Eylül’de bin 93 başvuru yaptığı kaydedildi.