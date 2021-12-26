Türkiye’den Almanya’ya öğrenci göçü artıyor

Üniversitelerin çoğu eğitime başlayan öğrenci sayısında yüzde 10’un üzerinde artış yaşandığını bildirdi.Almanya’da üniversite öğrenimine başlayan Türk öğrencilerin sayısında son yıllarda hızlı bir artış yaşanıyor. Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) verdiği bilgilere göre, Türkiye Almanya’ya üniversite öğrencisi gönderen ülkeler arasında Çin, Hindistan, Suriye, Avusturya ve Rusya’nın ardından altıncı sırada yer alıyor.

2017/18 döneminde sıçrama

Almanya’daki üniversitelere kayıt yaptıran Türk öğrencilerin sayısında özellikle 2017/18 kış döneminden bu yana dikkat çekici bir artış meydana geldiği gözleniyor. DAAD’nin açıkladığı veriler bir önceki on yılda ortalamanın altında seyir izleyen Türk öğrenci sayısının bu dönemden itibaren sıçrama yaptığını gösteriyor. Verilere göre, Almanya’daki üniversitelere kayıt yaptıran Türk öğrencilerin sayısı 2016/17 kış döneminde bir önceki yıla kıyasla sadece yüzde 0,3 artarken, 2107/18 kış döneminde yüzde 9,8, 2018/2019 döneminde yüzde 11, 2019/20 döneminde ise yüzde 11,8 arttı.

DAAD Basın Sözcüsü Michael Flacke, söz konusu gelişme ilgili açıklamasında "Uzun yıllardır Türk öğrencilerin Alman üniversitelerinde özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerine büyük ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Bu bölümler arasında Enformatik öne çıkıyor, ancak sosyal ve beşeri bilimlere de ilgi artıyor" dedi.

Pandemi de frenlemedi

Kurumun verileri, tüm dünyada hareketliliğin kısıtlandığı ve eğitimin büyük darbe aldığı pandemi yılı 2020/21 döneminde de Türkiye’den Almanya’ya üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin sayısındaki artışın devam ettiğini gösteriyor. DAAD geçen yıl üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının yüzde 5,8 artarak şimdiye kadarki en yüksek sayı olan 10 bin 18’e yükseldiğini açıkladı.

Üniversitelerin verileri de Türk öğrencilerin Alman üniversitelerine olan yoğun ilgisini ortaya koyuyor. DAAD’nin üniversiteler arasında yaptırdığı ankete göre, ankete katılan üniversitelerin yüzde 54’ü 2021/22 kış döneminde Türkiye’den gelen öğrencilerin sayısında artış olduğunu, yüzde 43’ü ise bu artışın "çok yüksek" kategorisi olarak değerlendirilen yüzde 10’un üzerinde olduğunu bildirdi.

DAAD'nin anketine, Almanya’daki yabancı üniversite öğrencilerinin yüzde 65’inin eğitim gördüğü 158 üniversite ve yüksekokul katıldı. DAAD, söz konusu istatistiklere Almanya’da doğup büyüyen ve liseyi Almanya’da tamamlayan Türk kökenli öğrencilerin dahil edilmediğine, verilerin yalnızca Türkiye’den başvuruları kapsadığına dikkat çekti.

Almanya’nın güçlü ekonomisi etkili

Peki, öğrenciler neden Almanya’yı tercih ediyor? Koronavirüs pandemisinin ABD ve Avustralya gibi klasik üniversite eğitimi merkezlerine gitmeyi zorlaştırdığını belirten DAAD Basın Sözcüsü Flacke, İngiltere’de ise üniversite harçlarının çok yüksek olduğunu, Almanya’nın "öğrencilerin hedef ülkesi" olarak bu gelişmelerden faydalandığını belirtti. Flacke, "Uluslararası öğrenciler için Baden-Württemberg eyaleti haricinde Alman üniversitelerinde harç uygulaması yok. Üniversiteler öğretimdeki yüksek kalitesi ve öğretim ile araştırma arasındaki yakın bağ nedeniyle uluslararası alanda da büyük takdir görüyor" dedi.

Almanya’nın güçlü ekonomisinin de yabancı öğrenciler için Almanya’nın çekiciliğini artırdığını belirten Flacke, "Bu Almanya’da kariyerlerini devam ettirmek isteyen öğrenciler için önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Türk öğrencilerin çoğunun Almanya’da ailevi bağlantıları var bu da karar vermede önemli bir nokta olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

Gençlerin çoğu yurt dışına gitmek istiyor

Türkiye’de yapılan kamuoyu araştırmaları 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 70’inden fazlasının çalışmak veya okumak için yurt dışına gitmek istediğini ortaya koyuyor. Yeditepe Üniversitesi’nin 2020 yılında MAK Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirdiği "Gençlik Araştırması"nın sonuçlarına göre, 18-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 76’sı "daha iyi bir gelecek için" yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken, yüzde 77’si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Metropoll araştırma şirketinin 2021’nin Şubat ayında sonuçlarını kamuoyuna açıkladığı araştırma da benzer bir sonuç ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki eğitim çağındaki kişilerin yüzde 70’i yurt dışında yaşamak ve okumak istiyor.

Başak Özay

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