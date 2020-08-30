Türkiye’den Almanya’ya yolculuk: Covid-19 testi

Peki uygulama nasıl? Sorun yaşanıyor mu? DW Türkçe İstanbul Havalimanı’ndaki PCR testiyle ilgili uygulamayı yerinde inceledi.Almanya'da riskli bölgeler listesinde olan Türkiye’den dönüşlerde yolculardan Covid-19 testi (PCR) yaptırmaları da isteniyor. Test sonucu negatif olmayanlar, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edemiyor. Alman hükümetinin Ağustos ayı başında güncellediği seyahat uyarısına göre, Türkiye'ye zorunlu olmayan, turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarı sürerken, Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yönelik istisna getirdi. Türkiye'den Almanya'ya dönüş için neler gerekli? Türkiye'ye seyahatlare getirilen koşullara göre, Türkiye'den Almanya'ya dönüşlerde uçuştan son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu gerekiyor. Aksi durumda uçağa biniş mümkün değil. En çok merak edilen soruların başındaysa testlerin nerelerde ve nasıl yapılması gerektiği geliyor. Bunun için yolcuların önünde üç seçenek buluyor: Belirlenmiş olan havalimanları ve sınır kapıları

Devlet hastaneleri ve özel hastaneler

Yetkilendirilmiş laboratuvarlar

Yurtdışına çıkışlarda PCR testi alımları yapılan dokuz merkez İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, Bodrum Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Kapıkule Sınır Kapısı, Sarp Sınır Kapısı. Yolcular, Covid-19 testini havalimanları, sınır kapıları, özel ve devlet hastanelerinde test yaptırmak için 250 TL ödemek zorunda. Fakat konuştuğumuz yolcuların bir bölümü, bazı özel hastanelerde farklı ücretlerin talep edildiğini de belirtti. Havalimanında test: “Minimum 5-6 saat önce havalimanına gelinmeli” DW Türkçe ekibi olarak İstanbul Havalimanı’ndaki sürüntü alma ve laboratuvar süreçlerinin nasıl işlediğini görmek için havalimanına gittik. Havalimanlarında sadece pasaport ve uçak bileti olanların içeri girişlerine izin veriliyor. Yolcu uğurlamak ya da karşılamak için gelenlerin içeri girişleri ise mümkün değil. İçeri girişte geçen zaman uçuşların yoğunluklarına göre değişiyor. İçeri girdikten sonra ise uçağa bininceye kadar yolcuların önünde katetmesi gereken uzun bir yol var. Farklı tabela ve panolarla yön gösteriliyor olsa da, uyarı işaretleri ve görevli sayısının artırılması gerektiğini söyleyen yolcular da oldu.

Süreçler hakkında bilgi evren Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden Havalimanları Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, havalimanına test yaptırmak isteyen kişilerin uçuşlarından 5-6 saat önce merkeze gelmeleri gerektiğini vurguladı. Numune alma ve sonuç bekleme Havalimanındaki test merkezine ulaşıldığında öncelikle numaratörlerden numara alınıyor, ardından da 250 TL’lik test ücreti yatırılıyor. Sonrasında alınan barkodlu test tüpleriyle sürüntü verme alanındaki sıraya giriliyor. 7/24 numune alındığını söyleyen Aykut Kavak, "Alınan numuneler belirli bir sayıya ulaşınca, 70-80-90 ne olursa, laboratuvara gidiyor. Kabinleri yoğunluğa göre artırıyoruz. Her vardiyada 4 tane numune alma ekibimiz var. Numune alma 10-15 saniye sürüyor" dedi. Peki test sonucu ne kadar sürede belli oluyor? Alınan numuneler Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin havalimanında bulunan laboratuvarında inceleniyor. Sonucun çıkmasının 4 saati bulduğunu belirten Baştabip Kavak, "Çünkü bunun 2 saati zaten laboratuvardaki makinadaki çalışma süresi. Buradaki yaklaşık 1 saat numune verme aşamaları sürüyor. Ondan sonra oradaki sonuçların transferi minimum 3-4 saat bir çalışma var. İdeal olanı da 5-6 saat önce alana gelmiş olabilmek" dedi.

Kavak, bir başka seçeceğin ise uçuştan bir gün önce havalimanına gelip sürüntünün verilmesi, uçuştan önce de yine test merkezinde sonucun alınması olduğunu ifade etti. Ancak İstanbul Havalimanı’nda test yaptırmaktan çekinenler, genel olarak havalimanının şehir merkezine uzaklığından şikayet ediyor. DW Türkçe’nin konuştuğu yolculardan bazıları, havalimanına gitmek yerine yakınlarındaki devlet ya da özel hastaneyi tercih ettiklerini belirtti. Havalimanında Covid-19 test sonuçları nereden ve nasıl alınır? Zorunlu Covid-19 testinin sonucunu almak için iki yol var. Bunlardan biri elektronik ortamdan indirilebilen versiyon, diğeri ise ilgili kurumdan yazılı olarak almak. Test yaptıran hem yabancı ülke vatandaşları hem de Türk vatandaşları sonuçlarını, e-nabız uygulaması üzerinden görebiliyor. Bu sistem üzerinden yapılabilen işlemde yabancı ülke vatandaşları ve Türk vatandaşları için iki ayrı sekme bulunuyor. Yabancılar barkod ve pasaport numaralarının son dört hanesini girerek, Türk vatandaşları da barkodla birlikte TC kimlik numaralarının son dört hanesini girerek test sonuçlarını alabiliyor.

Test yaptıranlar arasında uçuş saatine göre bir öncelik ise tanınmıyor. Havalimanları Baştabibi Aykut Kavak, havalimanındaki "test sonuç" biriminden, başka hastanelerde yapılmış test sonuçlarının da İngilizce ve yazılı olarak alınabileceğini söyledi. Kavak, İstanbul Havalimanı’nda günlük ortalama test sayısının uçuşların başladığı ilk günlerde 30-40 civarında olduğunu, 1 Ağustos’tan sonra ise bu sayının 2 binlere ulaştığı bilgisini de paylaştı. Covid-19 testini pozitif çıkarsa? İstanbul Havalimanı’nda 6 Temmuz ve 27 Ağustos arasında toplamda 45 bin 877 PCR testi yapıldı. Bunların 177’si ise pozitif sonuçlandı. DW Türkçe’nin konuştuğu Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu testlerin günlük test sayısına eklenmediğini, "Ancak sonuç pozitif gelirse, karantina ve tedavi kapsamında vaka sayısına eklendiğini" belirtti. Kişinin testinin pozitif çıkması durumunda öncelikle kişiye ulaşıldığını ve personel eşliğinde hastanın havalimanındaki izole odaya alındığını söyleyen Doktor Kavak, "112 ambulansı ve filyasyon ekibine haber veriyoruz, hasta ve beraberinde gelenleri hastaneye götürüyor" dedi.

Kavak, hastanede kişinin durumuna göre verilen kararla hastanın ev izolasyonuna alındığını ya da hastanede tedavi altına alındığını da söyledi. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün Türkiye’den gelenlerin bir kısmında Covid-19 tespit ettiğine dair açıklamasıyla ilgili soruya da yanıt veren Baştabip Kavak, "O testler kaç gün öncesinde yapılmış, nerede yapılmış onu bilmiyorum. Ayrıca bir saat sonra pozitifleşebilirsiniz, bir saat sonra negatifleşebilirsiniz. Bu böyle bir süreç. Başka bir yerde yaptırdınız, sonra başka bir temas oldu. Her ülke için olabilecek bir şey" ifadelerini kullandı. Devlet ya da özel hastanede test yaptırmak Zorunlu Covid-19 testi yaptırmak için diğer seçenekler ise devlet hastanesinde ya da özel hastanede yaptırmak. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hastanelerde yine öncelikle 250 TL yatırmak şartıyla test yaptırılabiliyor. Ancak test sonuçlarını almak illere göre değişmekle beraber İstanbul’da 24 saati bulabiliyor. DW Türkçe’ye deneyimlerini anlatan yolcuların bazıları ortalama 5 saatte sonuçlarını elektronik ortamda aldığını söylerken, bazıları da 24 saati bulduğunu söyledi.