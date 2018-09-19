Türkiye'den Almanya'ya yüzlerce yakalama talebi

Alman Adalet Bakanlığı Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'de 2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana Alman Emniyet Teşkilatı'na yapılan arama ve yakalama başvuruları hakkında bilgi verdi. Adalet Bakanlığı'nın verdiği yanıtta, Türkiye'nin darbe girişiminden bu yana Alman Emniyet Teşkilatı'na 848 kez Interpol aracılığıyla arama ya da yakalama başvurusu yaptığı belirtildi. Türkiye'nin Interpol aracılığıyla Almanya'ya yaptığı başvuruların 791'inde tutuklama talep edildiği, 57 vakada ise sadece ilgili kişinin ikamet adresinin tespit edilmesi başvurusunda bulunulduğu kaydedildi. Alman Adalet Bakanlığı Almanya'nın Türkiye'nin taleplerini ne ölçüde yerine getirdiği konusunda ise bilgi vermedi.

Adalet Bakanlığı soru önergesine yanıtında, "Federal hükümet bu konuda istatistik paylaşmamaktadır" ifadesine yer verdi. Bakanlık soru önergesindeki, "Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının kaç vakada ilgili kişilerin siyasi görüşleri nedeniyle baskıya maruz kaldığı ve bu yolla Interpol'ün kötüye kullanıldığını tespit ettikleri" yönündeki soruyu da yanıtsız bıraktı.