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Türkiye’den Amerika’ya Afgan Göçü Tepkisi

04.08.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara, Afgan göçmenler için Türkiye'nin göç rotası olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı "Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye’den Amerika’ya Afgan Göçü Tepkisi

Türkiye, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisinin “Öncelik 2” kategorisindeki Afganlar için, Türkiye’yi göç rotası olarak göstermesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye’nin son yedi yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak “Ülkemizin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır. Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz” dedi.

“Doğrudan Amerika’ya nakledilmeleri mümkün”

Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir.”

Büyükelçi Bilgiç, Amerika’nın açıklamasının bölgede büyük bir göç krizine neden olacağını ve göç yollarında Afganların acılarını artıracağını belirterek, “Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez” ifadesini kullandı.

"Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır"

Amerika'ya bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Bloomberg'e konuşan Altun, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır. Bölgemizdeki koşullar ve ülkemizin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı asla kabul edilemez. Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklaması

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi 2 Ağustos’taki brifingde potansiyel bir göçmen akını için Afganistan’a komşu ülkelerle ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile temasta olduklarını kaydederek, “Pakistan gibi bir yerde sınırlarının açık kalması önemli. İnsanlar kuzeye ya da İran üzerinden Türkiye’ye giderlerse ki Türkiye’ye bazı girişler olduğunu görüyoruz, bu insanların hem ülkeye girme hem de hükümete ya da UNHCR’a kaydolma imkanı var” diye konuşmuştu.

Afganistan’dan çekilen Amerika, Taleban şiddeti nedeniyle risk altındaki Afganların tahliye edilmesi çalışmalarının kapsamını genişlettiğini açıklamıştı. ABD Mülteci Kabul programı kapsamında oluşturulan ‘‘Öncelik 2’’ kategorisi, ABD ile işbirliği nedeniyle hayatları tehlike altında olabilecek ancak ABD hükümetiyle doğrudan çalışmadıkları ya da ABD devleti tarafından verilen görevlerinin kısa süreli olması gibi nedenlerle Özel Göçmen Vizesi alması uygun olmayan Afganları ve birinci dereceden ailelerini kapsıyor.

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