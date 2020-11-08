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Türkiye’den Amerika’yla İlişkiler Değişmeyecek Açıklaması

08.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Joe Biden’ın Amerika’da başkanlığa seçilmesinin eski müttefikler olan Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkileri değiştirmeyeceğini belirtti

Türkiye’den Amerika’yla İlişkiler Değişmeyecek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Joe Biden’ın Amerika’da başkanlığa seçilmesinin eski müttefikler olan Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkileri değiştirmeyeceğini belirtti.

Oktay, Ankara’nın Washington’a Suriye ve diğer politika farklılıkları konusunda baskı yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu açıklamalarını Kanal 7 televizyonuna yaptı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Başkan Donald Trump arasındaki dostluğun iki ülkenin bazı konularla mücadelesine yardımcı olduğunu söyledi ve Ankara’yla Washington arasındaki iletişim kanallarının önceden olduğu gibi işleyeceğini vurguladı.

“Türkiye için bir şey değişmeyecek” diyen Oktay, “İletişim kanalları önceden olduğu gibi çalışmaya devam edecek ama tabi ki bir geçiş dönemi olacak, Ankara Biden’ın dış politikasını yakından izleyecek” dedi.

Oktay, Türkiye’nin gelecek Amerikan yönetimine Suriye’deki Kürt militanlara desteği kesmesi ve Gülen’i iade etmesi için baskı yapacağını kaydetti.

Oktay, Türkiye’nin darbe teşebbüsüne sahne olduğunu ve Gülen’in iadesini istemekten daha doğal bir şey olmadığını vurguladı. Bununla ilgili sürecin önceden başladığını hatırlatan Oktay bunun yeni yönetimle de devam edeceğini ve Türkiye’nin baskısını arttıracağını söyledi.

“Amerika’nın terör örgütü ya da örgütleriyle çalışmaya devam etmeyeceğini umuyoruz” diyen Oktay, Türkiye’nin gerekli olması halinde Suriye’de harekete geçmekten çekinmeyeceğini vurguladı.

İki ülke arasında bir diğer problem ise Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri.

Bu konuda Türkiye’ye yönelik hem Temsilciler Meclisi hem Senato’da yaptırım tasarıları kabul edilmiş durumda.

Oktay bu konuda yeni yönetimin yaklaşımının Türkiye’yi etkileyeceğini belirtti ve gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti. Oktay, “Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan kaçınmaları” ifadesini kullandı.

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