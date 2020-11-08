Türkiye’den Amerika’yla İlişkiler Değişmeyecek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Joe Biden’ın Amerika’da başkanlığa seçilmesinin eski müttefikler olan Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkileri değiştirmeyeceğini belirtti.

Oktay, Ankara’nın Washington’a Suriye ve diğer politika farklılıkları konusunda baskı yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu açıklamalarını Kanal 7 televizyonuna yaptı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Başkan Donald Trump arasındaki dostluğun iki ülkenin bazı konularla mücadelesine yardımcı olduğunu söyledi ve Ankara’yla Washington arasındaki iletişim kanallarının önceden olduğu gibi işleyeceğini vurguladı.

“Türkiye için bir şey değişmeyecek” diyen Oktay, “İletişim kanalları önceden olduğu gibi çalışmaya devam edecek ama tabi ki bir geçiş dönemi olacak, Ankara Biden’ın dış politikasını yakından izleyecek” dedi.

Oktay, Türkiye’nin gelecek Amerikan yönetimine Suriye’deki Kürt militanlara desteği kesmesi ve Gülen’i iade etmesi için baskı yapacağını kaydetti.

Oktay, Türkiye’nin darbe teşebbüsüne sahne olduğunu ve Gülen’in iadesini istemekten daha doğal bir şey olmadığını vurguladı. Bununla ilgili sürecin önceden başladığını hatırlatan Oktay bunun yeni yönetimle de devam edeceğini ve Türkiye’nin baskısını arttıracağını söyledi.